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Ломаченко и Лопес проведут бой 17 октября

Бокс
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На кону поединка будут стоять четыре титула

Ломаченко и Лопес проведут бой 17 октября
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Промоутерская компания Top Rank опубликовала календарь боев на октябрь, где главным событием станет поединок Василия Ломаченко против Теофимо Лопеса.

Бой за 4 пояса легкого веса состоится 17-го октября.

Украинский боксер владеет титулами WBA, WBC и WBO, а для звания абсолютного чемпиона ему нужен пояс IBF, который находится в руках Лопеса.

Ломаченко и Лопес проведут бой 17 октября - изображение 1

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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