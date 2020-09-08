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Ломаченко и Лопес проведут бой 17 октября
На кону поединка будут стоять четыре титула
Промоутерская компания Top Rank опубликовала календарь боев на октябрь, где главным событием станет поединок Василия Ломаченко против Теофимо Лопеса.
Бой за 4 пояса легкого веса состоится 17-го октября.
Украинский боксер владеет титулами WBA, WBC и WBO, а для звания абсолютного чемпиона ему нужен пояс IBF, который находится в руках Лопеса.
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