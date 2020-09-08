Ломаченко и Лопес проведут бой 17 октября

Промоутерская компания Top Rank опубликовала календарь боев на октябрь, где главным событием станет поединок Василия Ломаченко против Теофимо Лопеса.

Бой за 4 пояса легкого веса состоится 17-го октября.

Украинский боксер владеет титулами WBA, WBC и WBO, а для звания абсолютного чемпиона ему нужен пояс IBF, который находится в руках Лопеса.