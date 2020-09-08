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Чисора ответил Усику на видеообращение

Бокс
(1 голосов)

Британец записал видеоролик

Чисора ответил Усику на видеообращение
Новина українською

Британский супертяжеловес Дерек Чисора в Instagram ответил украинцу Александру Усику, который записал ему видеообращение.

"Война на подходе. Усик – Чисора".

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В статье: Александр Усик Дерек Чисора
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