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Чисора ответил Усику на видеообращение
Британец записал видеоролик
Британский супертяжеловес Дерек Чисора в Instagram ответил украинцу Александру Усику, который записал ему видеообращение.
"Война на подходе. Усик – Чисора".
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