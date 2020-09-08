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Названа дата боя Бриедис - Дортикос

Бокс
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Бой планируют провести уже в сентябре

Названа дата боя Бриедис - Дортикос
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Финал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе между экс-чемпионом мира Майрисом Бриедисом (26-1, 19 КО) и обладателем пояса IBF Юниером Дортикосом (24-1, 22 КО) состоится 26 сентября. Об этом сообщили в WBSS.

Скорее всего, бой состоится в Германии.

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В статье: Майрис Бриедис Юниер Дортикос
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