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Ломаченко: Лопес проглотит мои удары и свои слова

Бокс
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Комментарий украинского чемпиона.

Ломаченко: Лопес проглотит мои удары и свои слова
Новина українською

Накануне промоутерская компания Top Rank официально подтвердила, что 17 октября Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) в Лас-Вегасе определят абсолютного чемпиона мира в легком весе.

"Теофимо Лопес может говорить все что хочет. Он в этом очень хорош. Он еще ничего не добился, но зато упоминает мое имя вот уже два года.

Я – боец, и моя цель – завоевать очередной мировой титул. Когда мы будем драться в Вегасе, Теофимо проглотит мои удары и свои слова. Я буду лучше, и четыре мировых титула отправятся со мной домой – в Украину", - сказал Ломаченко.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Ломаченко в церкви устроил стычку с украинским боксером.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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Источник:
Vringe.com
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