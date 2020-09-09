Ломаченко: Лопес проглотит мои удары и свои слова

Накануне промоутерская компания Top Rank официально подтвердила, что 17 октября Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) в Лас-Вегасе определят абсолютного чемпиона мира в легком весе.

"Теофимо Лопес может говорить все что хочет. Он в этом очень хорош. Он еще ничего не добился, но зато упоминает мое имя вот уже два года.

Я – боец, и моя цель – завоевать очередной мировой титул. Когда мы будем драться в Вегасе, Теофимо проглотит мои удары и свои слова. Я буду лучше, и четыре мировых титула отправятся со мной домой – в Украину", - сказал Ломаченко.