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Момент, когда Ломаченко и Лопес впервые встретились друг с другом. ВИДЕО

Бокс
(3 голосов)

С чего все начиналось.

Момент, когда Ломаченко и Лопес впервые встретились друг с другом. ВИДЕО
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Знакомство Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО) произошло в декабре 2019 года, когда американец нокаутировал Ричарда Комми и завоевал пояс IBF в легком весе.

Ломаченко и Лопес проведут бой 17 октября в Лас-Вегасе, а победитель покинет ринг в статусе абсолютного чемпиона мира.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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