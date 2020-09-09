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Момент, когда Ломаченко и Лопес впервые встретились друг с другом. ВИДЕО
С чего все начиналось.
Знакомство Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО) произошло в декабре 2019 года, когда американец нокаутировал Ричарда Комми и завоевал пояс IBF в легком весе.
Ломаченко и Лопес проведут бой 17 октября в Лас-Вегасе, а победитель покинет ринг в статусе абсолютного чемпиона мира.
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