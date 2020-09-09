Альварес подал в суд на своего промоутера. Он требует 280 млн долларов

Из-за пандемии коронавируса и разногласий с промоутерами Альварес в 2020 году еще не провел ни одного боя. Канело считает виноватыми в этой ситуации три стороны – промоутерскую компанию Golden Boy, стриминговый сервис DAZN и лично Оскара Де Ла Хойю.

Лучший боксер современности подал иск на стороны в размере 280 миллионов долларов. Также он будет добиваться разрешения проводить бои на других платформах и с другими промоутерами.

Контракт с DAZN на 365 миллионов долларов Альварес подписал в октябре 2018 года. Мексиканец утверждает, что Golden Boy и DAZN за его спиной прописали в сделке пункт, что окончательное решение по его боям принимает стриминговый сервис.

"DAZN намеренно срывало шоу GBP, из-за чего боксер не получал те деньги, которые были прописаны в контракте. По этой причине боксер потерпел значительные убытки: гарантированные выплаты по контракту, потеря дохода от продажи входных билетов, дополнительные доходы", - говорится в иске Альвареса.

До иска против промоутеров и DAZN Сауль Альварес планировал 14 ноября провести бой с Билли Джо Сондерсом или Каллумом Смитом.