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В США был застрелен боксер промоутерской компании Мейвезера

Бокс
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Преступник не был найден

В США был застрелен боксер промоутерской компании Мейвезера
Новина українською

22-летнего американского боксёра Дэнни Гонсалеса застрелили на улице. Трагический инцидент случился 7 сентября. Об этом информирует издание TMZ.

Сообщается, что Гонсалес находился в городе Морено-Вэлли (штат Калифорния, США). К спортсмену подошёл неизвестный, который открыл огонь. Двое подростков, которые находились рядом с боксёром, попали в больницу, они получили травмы, но их жизни ничто не угрожает. В настоящий момент неизвестно, кто именно стрелял в Гонсалеса и каков был мотив преступления.

В 2016 году Гонсалес подписал контракт с промоутерской компанией непобеждённого американского боксёра Флойда Мейвезера. Он провёл на профессиональном ринге три боя, после чего сделал паузу в карьере.

"Покойся с миром, чемпион. Ты ушёл, но тебя не забудут", — так отреагировал Мейвезер на гибель подопечного, опубликовав пост на своей странице в "Инстаграме".

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В статье: Флойд Мейвезер
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