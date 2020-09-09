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Теофимо Лопес: Я рад, что Ломаченко чувствует себя не в своей тарелке

Бокс
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Теофимо уверен в своей победе

Теофимо Лопес: Я рад, что Ломаченко чувствует себя не в своей тарелке
Новина українською

Чемпион IBF в лёгком весе Теофимо Лопес прокомментировал предстоящий поединок с Василием Ломаченко.

"Похоже, мой отец смог достать его. Это хорошо. Я рад, что Ломаченко чувствует себя не в своей тарелке. Я не думаю, что он когда-либо сталкивался с таким неуважением. Мне плевать на него. Можно говорить что угодно, я говорю, что нокаутирую его, он может сказать, что заставит меня сдаться. Посмотрим, что будет 17 октября. Это самое главное. Победит сильнейший", — рассказал Лопес в интервью FoghtHype.

Встреча Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса должна была состояться весной, но пандемия коронавируса внесла коррективы в календарь боксёрских шоу, и схватку пришлось отложить. Поединок старались безуспешно организовать 19 сентября. В итоге было принято решение провести бой 17 октября.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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