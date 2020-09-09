Эгис Климас: Никто еще не видел, чтобы Ломаченко выкладывался в ринге на 100%

17-го октября состоится бой за 4 титула легкого веса между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом. Менеджер украинского боксера Эгис Климас уверен, что еще никто из соперников не вынуждал боксера действовать на лимите возможностей.

"Никто еще не видел, чтобы Ломаченко выкладывался в ринге на 100%. Если Лопес заставит Василия выложиться хотя бы на 80%, то станет самым сильным оппонентом в его карьере", - считает Климас.

Напомним, что Лопес провел в профессионалах 15 боев и добыл 15 побед.