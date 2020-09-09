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Эгис Климас: Никто еще не видел, чтобы Ломаченко выкладывался в ринге на 100%

Бокс
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По его мнению, украинец ещё покажет свою мощь

Эгис Климас: Никто еще не видел, чтобы Ломаченко выкладывался в ринге на 100%
Новина українською

17-го октября состоится бой за 4 титула легкого веса между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом. Менеджер украинского боксера Эгис Климас уверен, что еще никто из соперников не вынуждал боксера действовать на лимите возможностей.

"Никто еще не видел, чтобы Ломаченко выкладывался в ринге на 100%. Если Лопес заставит Василия выложиться хотя бы на 80%, то станет самым сильным оппонентом в его карьере", - считает Климас.

Напомним, что Лопес провел в профессионалах 15 боев и добыл 15 побед.

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В статье: Василий Ломаченко Эгис Климас
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