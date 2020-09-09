Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эгис Климас: Никто еще не видел, чтобы Ломаченко выкладывался в ринге на 100%
По его мнению, украинец ещё покажет свою мощь
17-го октября состоится бой за 4 титула легкого веса между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом. Менеджер украинского боксера Эгис Климас уверен, что еще никто из соперников не вынуждал боксера действовать на лимите возможностей.
"Никто еще не видел, чтобы Ломаченко выкладывался в ринге на 100%. Если Лопес заставит Василия выложиться хотя бы на 80%, то станет самым сильным оппонентом в его карьере", - считает Климас.
Напомним, что Лопес провел в профессионалах 15 боев и добыл 15 побед.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...