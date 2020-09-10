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Лопес завел шпиона? С Теофимо будет работать бывший помощник Ломаченко

Бокс
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Интересный ход от чемпиона IBF.

Лопес завел шпиона? С Теофимо будет работать бывший помощник Ломаченко
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Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) перед боем с чемпионом WBA, WBO и WBC Franchise Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) пригласил в свою команду бывшего чемпиона мира в двух весовых категориях Джоуи Гамаче.

Пикантность ситуации в том, что Гамаче несколько лет назад работал в лагере с Василием Ломаченко.

"Когда я впервые работал с Василием, я прибыл в лагерь за один-два дня перед боем. Перед его поединком против Салидо, я подключился уже за 8-9 дней до выхода в ринг. Но я узнал его. Очень приятный парень, истинный профи. Хотя, конечно, с Лопесом я провел намного больше времени", - говорит Гамаче.

Бой Ломаченко – Лопес за все титулы в легком весе состоится 17 октября в Лас-Вегасе.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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