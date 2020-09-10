Экс-соперник братьев Кличко в 50 лет решил возобновить карьеру

Берд в Instagram анонсировал возобновление карьеры. Бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе не интересуют выставочные бои, его цель – поединок за титул в среднем весе, где чемпионские пояса удерживают Сауль Альварес, Жермалл Чарло, Геннадий Головкин и Деметриус Андраде.

Берд в 2000 году благодаря травме Виталия Кличко отобрал у украинца титул WBO, но затем дважды проиграл Владимиру Кличко – единогласным решением судей в том же 2000-м и техническим нокаутом в 2006-м.

В последний раз Крис Берд выходил на ринг в марте 2009 года.