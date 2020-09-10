  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Экс-соперник братьев Кличко в 50 лет решил возобновить карьеру
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-соперник братьев Кличко в 50 лет решил возобновить карьеру

Бокс
(1 голосов)

Крис Берд после 11-летнего перерыва рвется на ринг.

Экс-соперник братьев Кличко в 50 лет решил возобновить карьеру
Новина українською

Берд в Instagram анонсировал возобновление карьеры. Бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе не интересуют выставочные бои, его цель – поединок за титул в среднем весе, где чемпионские пояса удерживают Сауль Альварес, Жермалл Чарло, Геннадий Головкин и Деметриус Андраде.

Берд в 2000 году благодаря травме Виталия Кличко отобрал у украинца титул WBO, но затем дважды проиграл Владимиру Кличко – единогласным решением судей в том же 2000-м и техническим нокаутом в 2006-м.

В последний раз Крис Берд выходил на ринг в марте 2009 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виталий Кличко Владимир Кличко Крис Берд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...