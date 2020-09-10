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Лопес: Не хочу произносить имя Ломаченко и раскручивать его

Бокс
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Теофимо на своей волне.

Лопес: Не хочу произносить имя Ломаченко и раскручивать его
Новина українською

Накануне промоутерская компания Top Rank официально подтвердила, что 17 октября Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) в Лас-Вегасе определят абсолютного чемпиона мира в легком весе.

В интервью Yahoo Sports Лопес почему-то решил, что он популярней Ломаченко, который в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории уступает только Саулю Альваресу.

"Мне не нравится Ломаченко и то, как он себя ведет. Вообще не хочу его раскручивать, даже произнося его имя. Меня уже давно спрашивают об этом парне, буквально в каждом интервью.

Но его имя не влияет на мою карьеру, и после того как мы подеремся, я больше не хочу о нем ни слышать, ни говорить", - сказал американский чемпион.

Ранее Майки Гарсия не исключил, что Лопесу по силам победить Ломаченко.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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Источник:
Vringe.com
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