Лопес: Не хочу произносить имя Ломаченко и раскручивать его

Накануне промоутерская компания Top Rank официально подтвердила, что 17 октября Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) в Лас-Вегасе определят абсолютного чемпиона мира в легком весе.

В интервью Yahoo Sports Лопес почему-то решил, что он популярней Ломаченко, который в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории уступает только Саулю Альваресу.

"Мне не нравится Ломаченко и то, как он себя ведет. Вообще не хочу его раскручивать, даже произнося его имя. Меня уже давно спрашивают об этом парне, буквально в каждом интервью.

Но его имя не влияет на мою карьеру, и после того как мы подеремся, я больше не хочу о нем ни слышать, ни говорить", - сказал американский чемпион.