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Отец Лопеса: Ломаченко не готов к моему сыну

Бокс
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Теофимо Лопес-старший снова заговорил.

Отец Лопеса: Ломаченко не готов к моему сыну
Новина українською

Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) 17 октября в Лас-Вегасе определят абсолютного чемпиона мира в легком весе.

"Мой сын будет самым великим бойцом этой эры. Так я вижу будущее. Это только начало. Уложить этого парня, выиграть четыре пояса и также титул журнала The Ring – это достижение не из мира сего.

Он выйдет на бой без уважения к Ломаченко. Он не уважает его, не боится его. И вы увидите разницу. Мы сделаем это легко. После боя вы скажете мне, что все, о чем я говорил, сбылось. Потому что все, что я говорю, происходит. Ломаченко вообще не готов к моему сыну.

Мы не хотим выглядеть фаворитами, мы хотим быть андердогами. Мы деремся с парнем, которого все считают непобедимым. Посмотрите 17 октября", - заявил отец Лопеса.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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Источник:
Vringe.com
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