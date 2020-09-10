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Теофимо Лопес: Я - пес, который будет драться за свою жизнь

Бокс
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Теофимо будет стоять до последнего

Теофимо Лопес: Я - пес, который будет драться за свою жизнь
Новина українською

Чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) прокомментировал предстоящий бой с обладателем титулов WBA, WBO и WBC, украинцем Василием Ломаченко (14-1, 10 КО).

"Я боец такого типа, который никого не уважает в ринге. Ломаченко собирается отобрать у меня мой хлеб с маслом, а мне нужно растить свою семью, заботиться о людях.

Я – пес, который будет драться за свою жизнь. Я люблю это делать. Ударишь меня, я ударю тебя в ответ.

Может быть, моя жена не согласится с этим, но сейчас мне просто плевать", – сказал Лопес в интервью ютуб-каналу FightHype.com.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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Источник:
XSport.ua
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