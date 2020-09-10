Уайт опубликовал пост, в котором намекнул Усику на свое превосходство

Британский супертяжеловес Дерек Чисора (32-9, 23 КО) в Instagram опубликовал пост, в котором намекнул, что Александра Усика (17-0, 13 КО) ждет тоже самое, что и его предыдущих оппонентов - Прайса, Уайта и Шпильки.

"Успех не окончательный, неудача не фатальна: важна смелость продолжать. Усик – Чисора".