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Уайт опубликовал пост, в котором намекнул Усику на свое превосходство

Бокс
(1 голосов)

Бой состоится уже совсем скоро

Уайт опубликовал пост, в котором намекнул Усику на свое превосходство
Новина українською

Британский супертяжеловес Дерек Чисора (32-9, 23 КО) в Instagram опубликовал пост, в котором намекнул, что Александра Усика (17-0, 13 КО) ждет тоже самое, что и его предыдущих оппонентов - Прайса, Уайта и Шпильки.

"Успех не окончательный, неудача не фатальна: важна смелость продолжать. Усик – Чисора".

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В статье: Александр Усик Дерек Чисора
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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
10.09.2020 в 22:58
Украина за Чисору ! ЧЕМПИОН должен наклепать "по ушам" вонючему ватнику и скрепному любителю Путина и "руssкага" мира...
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