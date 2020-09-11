Экс-чемпион мира: Ломаченко пока не по зубам Лопесу

Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) 17 октября в Лас-Вегасе определят абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Экс-чемпион мира и эксперт DAZN Серхио Мора в этом мегафайте ставит на украинца.

"Это классическая ситуация в боксе. Бой матерого старого быка против молодого. Такого в боксе было немало. Это, например, ситуация с Феликсом Тринидадом и Дэвидом Рэидом или же Фернандо Варгасом. Обоих Тринидад победил. Первого решением судей, а второго и вовсе нокаутировал в финальном раунде. А все почему? А все потому, что молодых чемпионов слишком рано вывели на такой бой. Считаю, точно то же самое произойдет и с Лопесом.

Думаю, Ломаченко – это слишком жирный кусок для молодого быка Лопеса. Считаю, ему такой кусок не откусить, не проглотить. Мы знаем, что Ломаченко – это не просто старый матерый бык. Его движения прекрасны, словно у матадора. То есть Лопесу предстоит бой против матерого быка, который двигается словно матадор. Поэтому я и считаю, что Ломаченко пока что Лопесу не по зубам", - считает Мора.