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Арум: Мы хотим провести бой между Уайлдером и Фьюри 19 декабря
Бой может состояться
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился планами на организацию боя между чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).
"Мы хотим провести бой 19 декабря. Всеми силами это продвигаем, в том числе учитывая безопасность и коронавирус. Мы говорим с городскими властями. Мы верим, что сможем провести бой в Неваде, в Лас-Вегасе", – сказал Арум.
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Источник:ua.tribuna
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