Арум: Мы хотим провести бой между Уайлдером и Фьюри 19 декабря

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился планами на организацию боя между чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).

"Мы хотим провести бой 19 декабря. Всеми силами это продвигаем, в том числе учитывая безопасность и коронавирус. Мы говорим с городскими властями. Мы верим, что сможем провести бой в Неваде, в Лас-Вегасе", – сказал Арум.