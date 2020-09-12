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После этого вы поймете, почему Деревянченко станет чемпионом мира. Видео
Украинец тренируется с невероятной отдачей
Украинский средневес Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) продолжает подготовку к чемпионскому бою против американца Джермалла Чарло (30-0, 22 КО). Видео с тренировочного лагеря он разместил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Боб Арум
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