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Дэвид Хэй может вернуться на ринг в качестве боксера
Британец может встретиться с россиянином
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, британец Дэвид Хэй может вернуться в ринг в качестве боксера. Об этом сообщил российский промоутер Владимир Хрюнов в контексте возможного боя против Сергея Харитонова.
"Мы начали переговоры о следующем сопернике Харитонова. Это будет Дэвид Хэй", - цитирует Хрюнова Чемпионат.
Напомним, что свой последний бой Хэй провел 5 мая 2018. Тогда британец уступил своему соотечественнику Тони Белью нокаутом.
Отметим, что ранее Сергей Деревянченко
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