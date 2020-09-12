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Дэвид Хэй может вернуться на ринг в качестве боксера

Бокс
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Британец может встретиться с россиянином

Дэвид Хэй может вернуться на ринг в качестве боксера
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Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, британец Дэвид Хэй может вернуться в ринг в качестве боксера. Об этом сообщил российский промоутер Владимир Хрюнов в контексте возможного боя против Сергея Харитонова.

"Мы начали переговоры о следующем сопернике Харитонова. Это будет Дэвид Хэй", - цитирует Хрюнова Чемпионат.

Напомним, что свой последний бой Хэй провел 5 мая 2018. Тогда британец уступил своему соотечественнику Тони Белью нокаутом.

Отметим, что ранее Сергей Деревянченко показал видео из тренировочного лагеря.

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В статье: Дэвид Хэй Владимир Хрюнов
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