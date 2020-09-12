Дэвид Хэй может вернуться на ринг в качестве боксера

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, британец Дэвид Хэй может вернуться в ринг в качестве боксера. Об этом сообщил российский промоутер Владимир Хрюнов в контексте возможного боя против Сергея Харитонова.

"Мы начали переговоры о следующем сопернике Харитонова. Это будет Дэвид Хэй", - цитирует Хрюнова Чемпионат.

Напомним, что свой последний бой Хэй провел 5 мая 2018. Тогда британец уступил своему соотечественнику Тони Белью нокаутом.