Берчельт о бое Ломаченко - Лопес: Я думаю, что делать прогнозы - неблагодарное дело

Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBC Мигель Берчельт (37-1; 33 КО) поделился мыслями по поводу поединка Ломаченко - Лопес. Его слова цитирует BoxingScene:

"Это сложный бой. Мне, как и всем, нравится замечательный бокс Ломаченко. Василий - стратег, он отлично двигается и работает под всеми этими углами. Но с другой стороны есть взрывной Теофимо Лопес. Мы видели, что он сделал с Ричардом Комми.

Я думаю, что делать прогнозы в этом бою - неблагодарное дело. Многие поставят на Ломаченко, но не стоит списывать со счетов Теофимо. Лопес может потрясти Ломаченко, ведь Василий поднялся с полулегкого в легкий вес" - сказал он.