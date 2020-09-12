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Берчельт о бое Ломаченко - Лопес: Я думаю, что делать прогнозы - неблагодарное дело

Бокс
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Берчельт о бое Ломаченко - Лопес: Я думаю, что делать прогнозы - неблагодарное дело
UA-Футбол
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Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBC Мигель Берчельт (37-1; 33 КО) поделился мыслями по поводу поединка Ломаченко - Лопес. Его слова цитирует BoxingScene:

"Это сложный бой. Мне, как и всем, нравится замечательный бокс Ломаченко. Василий - стратег, он отлично двигается и работает под всеми этими углами. Но с другой стороны есть взрывной Теофимо Лопес. Мы видели, что он сделал с Ричардом Комми.

Я думаю, что делать прогнозы в этом бою - неблагодарное дело. Многие поставят на Ломаченко, но не стоит списывать со счетов Теофимо. Лопес может потрясти Ломаченко, ведь Василий поднялся с полулегкого в легкий вес" - сказал он.

Напомним, что ранее Деревянченко показал видео из тренировочного лагеря.

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В статье: Василий Ломаченко Мигель Берчельт Теофимо Лопес
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