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Теофимо Лопес проводит водные тренировки перед боем с Ломаченко. Видео

Бокс
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Американец тренируется к бою

Теофимо Лопес проводит водные тренировки перед боем с Ломаченко. Видео
UA-Футбол
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Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) продолжает подготовку к бою против украинского чемпиона по версиям WBC, WBA и WBO Василия Ломаченко (14-1, 10 КО). На этот раз Теофимо тренируется в воде. Соответствующее видео размещено на странице ESPN в Твиттер.

"Теофимо Лопес погрузился в глубокие воды накануне поединка с Ломаченко"

Напомним, что ранее Деревянченко показал видео из тренировочного лагеря.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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