Теофимо Лопес проводит водные тренировки перед боем с Ломаченко. Видео

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) продолжает подготовку к бою против украинского чемпиона по версиям WBC, WBA и WBO Василия Ломаченко (14-1, 10 КО). На этот раз Теофимо тренируется в воде. Соответствующее видео размещено на странице ESPN в Твиттер.

"Теофимо Лопес погрузился в глубокие воды накануне поединка с Ломаченко"

.@TeofimoLopez is putting himself in deep waters ahead of the Lomachenko fight ????‍♂️????



(????: @StevESPNKim) pic.twitter.com/LQubF3ZFo6