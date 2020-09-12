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Теофимо Лопес проводит водные тренировки перед боем с Ломаченко. Видео
Американец тренируется к бою
Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) продолжает подготовку к бою против украинского чемпиона по версиям WBC, WBA и WBO Василия Ломаченко (14-1, 10 КО). На этот раз Теофимо тренируется в воде. Соответствующее видео размещено на странице ESPN в Твиттер.
"Теофимо Лопес погрузился в глубокие воды накануне поединка с Ломаченко"
.@TeofimoLopez is putting himself in deep waters ahead of the Lomachenko fight ????♂️????— ESPN Ringside (@ESPNRingside) September 11, 2020
(????: @StevESPNKim) pic.twitter.com/LQubF3ZFo6
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