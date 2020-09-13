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Катмен братьев Кличко: Виталий - это бульдог, а Владимир - немецкая овчарка

Бокс
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Комментарий специалиста

Катмен братьев Кличко: Виталий - это бульдог, а Владимир - немецкая овчарка
UA-Футбол
Новина українською

Бывший катмен украинских легенд бокса Виталия и Владимира Кличко, американец Джейкоб Дюран сравнил двух супертяжей.

"Виталий - зверь, он буквально бульдог. Владимира я бы сравнил с немецкой овчаркой. Он тоже бесстрашный, но более спокойный.

Виталий - хороший парень, но все равно он очень русский, очень украинский. Владимир является немного более западным человеком. Он работал с Эмануэлем Стюардом, поэтому стал вестернизированным. Если говорить о боях, то Виталий был зверем" - сказал он.

Напомним, что ранее полуфиналиста US Open оштрафовали на 3 тысячи долларов.

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В статье: Виталий Кличко Владимир Кличко
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Источник:
XSport.ua

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