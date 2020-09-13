Катмен братьев Кличко: Виталий - это бульдог, а Владимир - немецкая овчарка

Бывший катмен украинских легенд бокса Виталия и Владимира Кличко, американец Джейкоб Дюран сравнил двух супертяжей.

"Виталий - зверь, он буквально бульдог. Владимира я бы сравнил с немецкой овчаркой. Он тоже бесстрашный, но более спокойный.

Виталий - хороший парень, но все равно он очень русский, очень украинский. Владимир является немного более западным человеком. Он работал с Эмануэлем Стюардом, поэтому стал вестернизированным. Если говорить о боях, то Виталий был зверем" - сказал он.