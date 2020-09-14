Лопес: У меня есть несколько планов на бой с Ломаченко

Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) 17 октября в Лас-Вегасе в бою с Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) попытается стать абсолютным чемпионом мира в легком весе.

"У меня есть несколько планов на бой. Если ты не в состоянии держать мой удар, то я выжму из этого максимум и стану прессовать тебя бомбардировками. Не могу дождаться 17 октября, когда смогу показать всем, чего стою. Я таки очень умен.

Все вокруг говорят, что Ломаченко величайший боец всех времен, но нужно уметь драться на всех фронтах. Никто понятия не имеет, что я знаю, как драться вторым номером. В любителях я был просто прямолинейным боксером. И вот теперь все также видят, как я иду вперед и выгляжу драчуном, и считают, что я бью наудачу.

Я не глупый боец, который собирается броситься вперед с ударами в надежде на удачу. Нет уж, все мои действия осмысленные и точечные", - сказал Лопес.