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Реванш Уайта и Поветкина может состояться в ноябре
Уже названы приблизительные даты поединка
Реванш временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Александра Поветкина (36-2-1 25 КО) и Диллиана Уайта (27-2, 18 КО) состоится 21-го либо 28-го ноября, сообщает boxingscene.com.
На текущий момент известно, что эти две даты остаются свободными у телеканала-транслятора Sky и промоутера Эдди Хирна.
При этом, неизвестно где состоится поединок. Однозначно, это не будет "Боксерский лагерь" и телестудия.
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