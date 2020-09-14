Реванш Уайта и Поветкина может состояться в ноябре

Реванш временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Александра Поветкина (36-2-1 25 КО) и Диллиана Уайта (27-2, 18 КО) состоится 21-го либо 28-го ноября, сообщает boxingscene.com.

На текущий момент известно, что эти две даты остаются свободными у телеканала-транслятора Sky и промоутера Эдди Хирна.

При этом, неизвестно где состоится поединок. Однозначно, это не будет "Боксерский лагерь" и телестудия.