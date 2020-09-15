Джуда: Бой с Лопесом однозначно будет тяжелым для Ломаченко

Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) 17 октября в Лас-Вегасе определят абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Заб Джуда считает, что украинцу в ринге будет очень сложно.

"Хороший будет бой. Лопес молод и голоден, а самое главное – за ним Бруклин, а значит и мои симпатии. Но Ломаченко – он крут. Один из моих любимчиков. Сейчас он немного передохнул, расслабился… Но знаете, эти молодые ребята голодны, особенно те из них, кто еще не пробовал на вкус большой успех, а вместе с ним настоящую жизнь и реальные деньги.

Я не говорю, что Лопес его непременно нокаутирует. Но это однозначно будет тяжелый поединок для Ломаченко. Я даже не знаю, как Лопес собирается его побить, я просто говорю о том, что Теофимо молодой, голодный и решительный парень.

Вообще эта молодежь – они здесь не для того, чтобы в игры играть. И Ломаченко должен быть к этому готов", - сказал Джуда.