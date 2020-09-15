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Промоутер: Лопес сделает апсет в бою с Ломаченко

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Лу ДиБелла делает ставку на молодость

Промоутер: Лопес сделает апсет в бою с Ломаченко
Новина українською

Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) 17 октября в Лас-Вегасе определят абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Влиятельный американский промоутер считает, что Лопес сможет остановить двукратного олимпийского чемпиона из Украины.

"Я скажу, что Теофимо сделает апсет. Я люблю Ломаченко, он один из моих любимых бойцов, но я думаю, что в 61,2… Тео не выйдет в ринг весом в 61 кг, он может выйти просто огромным. Я просто думаю, что такой потрясающий боец, как Ломаченко, – не самый мощный легковес. Таким я считаю Теофимо.

Причина, по которой я выбираю Теофимо, в том, что, я думаю, он попадет и потрясет Ломаченко. Это не случается часто. Это вообще случалось, но очень редко. Но я считаю у Теофимо есть шанс потрясти его.

Я думаю, он выйдет на бой агрессивно настроенным и уверенным в себе, он в предвкушении. Он вообще не будет шокирован самим поединком, потому что в зале никого не будет. Я даю ему большой, реальный шанс на победу.

Если победит Ломаченко – никто не будет шокирован. Он один из лучших бойцов мира, может быть, лучший боец мира", - сказал ДиБелла.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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Источник:
Vringe.com
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