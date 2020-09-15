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Два года назад Головкин в реванше проиграл Альваресу. ВИДЕО

Бокс
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Первое поражение для казаха

Два года назад Головкин в реванше проиграл Альваресу. ВИДЕО
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15 сентября 2018 года в Лас-Вегасе Геннадий Головкин решением большинства судей (114:114, 115:113, 115:113) уступил Саулю Альваресу и расстался с титулами WBA, IBF и WBC в среднем весе.

В том бою Головкин проводил 20-ю защиту титула WBA и в 18-й раз отстаивал пояс IBF.

Сауль Альварес и Геннадий Головкин в 2020 году должны были провести третий бой, однако из-за пандемии коронавируса этот поединок вряд ли состоится ранее следующего года.

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В статье: Геннадий Головкин Сауль Альварес
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