Два года назад Головкин в реванше проиграл Альваресу. ВИДЕО

15 сентября 2018 года в Лас-Вегасе Геннадий Головкин решением большинства судей (114:114, 115:113, 115:113) уступил Саулю Альваресу и расстался с титулами WBA, IBF и WBC в среднем весе.

В том бою Головкин проводил 20-ю защиту титула WBA и в 18-й раз отстаивал пояс IBF.

Сауль Альварес и Геннадий Головкин в 2020 году должны были провести третий бой, однако из-за пандемии коронавируса этот поединок вряд ли состоится ранее следующего года.