Роберт Гарсия: Не удивлюсь, если Лопес нокаутирует Ломаченко

Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) 17 октября в Лас-Вегасе определят абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Известный американский тренер Роберт Гарсия поделился своими мыслями о мегафайте.

"Навыки Ломаченко невероятны, но он пропускает удары. В большинстве поединков в легком весе он пропускает, на его лице остаются синяки. Василий падал, он стареет. Так что это может сделать разницу.

Теофимо молод, он жаждет стать суперзвездой и лучшим бойцом в мире. Я думаю, что у него есть хорошие шансы. Я хочу, чтобы он победил, но в этом бою очень сложно предсказать победителя. Лично я бы поставил на победу Ломы судейским решением, но не удивлюсь, если Лопес донесет удар и нокаутирует его", - считает Роберт Гарсия.