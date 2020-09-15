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Чарло провел открытую тренировку за 10 дней до боя с Деревянченко. ВИДЕО
Чемпион мира показал свою готовность к мегафайту
Громкий бой между Сергеем Деревянченко (13-2, 10 КО) и чемпионом WBC в среднем весе Жермаллом Чарло (30-0, 22 КО) состоится 26 сентября на арене казино Mohegan Sun (штат Коннектикут).
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