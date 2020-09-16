Официально: Поветкин и Уайт узнали дату реванша

Промоутерская компания Matchroom Boxing в Твиттере официально объявила, что бой-реванш между Александром Поветкиным (36-2-1, 25 КО) и Диллианом Уайтом (27-2, 18 КО) состоится 21 ноября. Место проведения поединка еще неизвестно.

Поветкин и Уайт впервые встретились 22 августа в поместье Эдди Хирна в Брентвуде. В 4-м раунде Уайт дважды отправил россиянина в нокдаун, тот выжил и в следующем раунде эффектным апперкотом нокаутировал уроженца Ямайки.

Победа над Уайтом сделала Поветкина «временным» чемпионом WBC и обладателем титула WBC Diamond.