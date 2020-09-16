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Официально: Поветкин и Уайт узнали дату реванша

Бокс
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До боя чуть больше двух месяцев

Официально: Поветкин и Уайт узнали дату реванша
Новина українською

Промоутерская компания Matchroom Boxing в Твиттере официально объявила, что бой-реванш между Александром Поветкиным (36-2-1, 25 КО) и Диллианом Уайтом (27-2, 18 КО) состоится 21 ноября. Место проведения поединка еще неизвестно.

Поветкин и Уайт впервые встретились 22 августа в поместье Эдди Хирна в Брентвуде. В 4-м раунде Уайт дважды отправил россиянина в нокдаун, тот выжил и в следующем раунде эффектным апперкотом нокаутировал уроженца Ямайки.

Победа над Уайтом сделала Поветкина «временным» чемпионом WBC и обладателем титула WBC Diamond.

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В статье: Александр Поветкин Диллиан Уайт
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