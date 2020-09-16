Деревянченко: У меня есть опыт – я морально готов к бою с Чарло

Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) 26 сентября на арене казино Mohegan Sun (штат Коннектикут) проведет бой с чемпионом WBC в среднем весе Жермаллом Чарло (30-0, 22 КО).

Украинец попытается с третьей попытки стать чемпионом мира в среднем весе. Прежде Деревянченко в равных боях за вакантный пояс IBF в среднем весе решением судей проигрывал Дэниелу Джейкобсу и Геннадию Головкину.

"Я видел эти бои много раз, поэтому я знаю свои ошибки и стараюсь все исправить. Всегда стараюсь быть лучше, чем раньше.

Конечно, мой любительский опыт дал мне многое в моей профессиональной карьере. Я понимаю, что у меня это есть, поэтому я морально готов к бою с Чарло, потому что за свою любительскую карьеру я провел бои с множеством хороших боксеров, чемпионов мира. И когда я приехал в США, конечно, не все мои соперники были такими хорошими, как Чарло, но я был готов к этим боям с момента своего первого профессионального поединка.

Мой опыт всегда помогал мне. Я могу почувствовать соперников, поработать с ними на ринге, и после одного, двух, трех раундов я могу понять их немного лучше, чем, может быть, это сможет сделать Чарло.

После боя с Головкиным я очень хорошо отдохнул, и после этого боя, наверное, стоит отдохнуть чуть меньше года. Я думаю, шесть месяцев – это нормально, и я буду готов к следующему бою после Чарло", - приводит слова Деревянченко BoxingScene.