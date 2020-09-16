Бетербиев снова заговорил о бое с Усиком

Чемпион WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (15-0, 15 КО) вернулся к идее провести бой с Александром Усиком (17-0, 13 КО), который с осени прошлого года выступает в супертяжелом дивизионе.

"С Усиком мы боксировали еще в любителях. Когда он стал абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе, мне стало интересно сойтись с ним уже в профессионалах, хотя для меня это был риск, так как он тяжелее на 10 кг. Я выражал желание подняться в его категорию ради поединка. Но их сторона не отреагировала на это. Бой с ним мне интересен

Всего с Усиком мы встречались в любителях три раза. Одна победа в Екатеринбурге в рамках матчевой встречи за мной. Две – на Олимпиаде и чемпионате мира в Баку, если говорить по факту, – за ним.

Мы боксировали по любительским правилам. Три раунда – очень мало. Другие перчатки. Все другое. Интересно, как пройдет наш бой из 12 раундов в профессионалах. Хотя, повторюсь, для меня это большой риск. Усик – неслабый парень, абсолютный чемпион. Мне интересно встретиться с лучшим", - сказал Бетербиев.

Артур Бетербиев в последнем бою нокаутировал украинца Александра Гвоздика, который летом этого года неожиданно объявил о завершении карьеры.