Джонс: Совершил ошибку, согласившись на бой с Тайсоном

Выставочный 8-раундовый бой между Роем Джонсом-младшим и Майком Тайсоном должен был состояться 12 сентября в Калифорнии, но позже поединок перенесли на 28 ноября.

Предполагается, что победитель боя Тайсон – Джонс заберет с собой специальный титул от крупнейших мировых организаций.

"Он по-прежнему Майк Тайсон, он по-прежнему один из самых сильных и взрывоопасных людей, которые когда-либо выходили на ринг. Я совершил ошибку, связавшись с ним.

Когда придет время драться, то мы будем драться. Если придется кусаться, то мы будем кусаться. Что бы не произошло – это произойдет.

Он собирается устроить взрыв в первом раунде – не я. Я тоже способен на это, но Тайсон известен большим количеством нокаутов в первом раунде", - цитирует Джонса BoxingScene.