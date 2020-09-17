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Хирн анонсировал сделку по бою Усик – Чисора

Бокс
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Мегафайт до сих пор не подтвержден официально

Хирн анонсировал сделку по бою Усик – Чисора
Новина українською

Из-за пандемии коронавируса Александр Усик (17-0, 13 КО) и Дерек Чисора (32-9, 23 КО) с мая текущего года никак не могут оказаться в одном ринге.

Британский промоутер Эдди Хирн заявил, что вскоре поединок двух супертяжеловесов получит официальное подтверждение.

"Мы близки к заключению сделки. Оба парня понимают, что без зрителей на арене О2 выручка от этого шоу будет значительно меньше, но при этом они очень хотят драться.

Мы пытаемся сделать правильные подсчеты, чтобы оба боксера получили честное вознаграждение", - сказал Хирн.

Ожидается, что Усик и Чисора проведут бой 31 октября в Лондоне без присутствия болельщиков.

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В статье: Александр Усик Дерек Чисора
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Источник:
Vringe.com
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