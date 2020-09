Мейвезер вернется на ринг и проведет бой со звездой YouTube

Флойд Мейвезер до конца года возобновит карьеру и проведет выставочный бой с известным блогером Логаном Полом. Об этом сообщил еще один популярный YouTube-блогер Keemstar.

