Мейвезер вернется на ринг и проведет бой со звездой YouTube

Флойд Мейвезер до конца года возобновит карьеру и проведет выставочный бой с известным блогером Логаном Полом. Об этом сообщил еще один популярный YouTube-блогер Keemstar.

Mayweather vs Logan Paul this year!



No joke... that’s boxing insider just told me... pic.twitter.com/uh2UW9Wkdo — KEEM ???? (@KEEMSTAR) September 16, 2020

Последний официальный бой Мейвезер провел в 2017 году, когда в Лас-Вегасе техническим нокаутом побил звезду MMА Конора МакГрегора. В конце 2018 года непобедимый американец слетал в Японию на выставочный бой с местным кикбоксером Теншином Насукавой.

Логан Пол в 2018-2019 годах в лимите тяжелого веса (до 90,7 кг) провел два боя против британского блогера KSI – ничья и поражение разделенным решением судей.