  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Мейвезер вернется на ринг и проведет бой со звездой YouTube
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мейвезер вернется на ринг и проведет бой со звездой YouTube

Бокс
(1 голосов)

Флойд нашел новый способ заработать на ринге

Мейвезер вернется на ринг и проведет бой со звездой YouTube
Новина українською

Флойд Мейвезер до конца года возобновит карьеру и проведет выставочный бой с известным блогером Логаном Полом. Об этом сообщил еще один популярный YouTube-блогер Keemstar.

Последний официальный бой Мейвезер провел в 2017 году, когда в Лас-Вегасе техническим нокаутом побил звезду MMА Конора МакГрегора. В конце 2018 года непобедимый американец слетал в Японию на выставочный бой с местным кикбоксером Теншином Насукавой.

Логан Пол в 2018-2019 годах в лимите тяжелого веса (до 90,7 кг) провел два боя против британского блогера KSI – ничья и поражение разделенным решением судей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Флойд Мейвезер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...