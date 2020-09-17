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Следующий бой Беринчика пройдет 8 октября в селе
Олимпийский призер возвращается на ринг
Промоутерская компания K2 Promotions объявила, что 8 октября в селе Лесники (Киевская область) состоится вечер бокса, центральным событием которого станет бой чемпиона WBO International в легком весе Дениса Беринчика (13-0, 7 КО). Имя соперника украинца будет названо позже.
На разогреве у Беринчика выступят бывший чемпион Европы Максим Бурсак (36-6-2, 16 КО), Василий Чеботарь (5-0, 2 КО) и Мишико Беселия (20-1, 14 КО).
????????????8️⃣ жовтня в заміському комплексі "Equides club» @equides_club (с.Лісники, Київська обл.) відбудеться боксерське шоу компанії братів Кличків "K2 Promotions Ukraine". ???? У головному поєдинку вечора четвертий номер рейтингу WBO Денис Берінчик @berinchyk (13-0-0, 7 КО) захищатиме титул Інтернаціонального чемпіона за версією WBO @worldboxingorg у легкий вазі . ???????????????????????????????????? Також у програмі шоу поєдинки проведуть: екс-чемпіон Європи Макс Бурсак @maks_bursak (36-6-2, 16 КО), перспективний представник легкої ваги Василь Чеботар @vasiliycebotar1 (5-0-0, 2 КО), Чемпіон України Мішико Беселія @mishiko_beselia (20-1-0, 14 КО) та ін. Онлайн-трансляція вечора боксу "K2 Promotions Ukraine" на megogo.net @megogo_ua! ???? Favbet - запали гру! @favbetofficial ????Довідка про квитки: 098 220 28 75 ???? @berinchyk @maks_bursak @vasiliycebotar1 @mishiko_beselia @k2promotionsukraine @alex.krassyuk @yehor_holub @equides_club @megogo_ua @favbetofficial
Денис Беринчик в последнем бою в феврале текущего года в Броварах единогласным решением судей разобрался с Эктором Сармиенто (21-2, 14 КО).