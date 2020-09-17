Богачук проведет бой 25 сентября. Его соперник – мексиканец

Промоутерская компания Max Boxing объявила, что чемпион WBC Continental Americas в первом среднем весе Сергей Богачук (17-0, 17 КО) встретится с 32-летним мексиканцем Алехандро Давила (21-1-2, 8 КО).

Богачук во второй раз в карьере выйдет на ринг за пределами США – свой 18-й поединок на профи-карьеры боксер из Винницы проведет в Мериде (Мексика).

Следующий соперник Богачука в рейтинге BoxRеc занимает 120-е место среди боксеров первого среднего веса. Украинец идет на 26-й позиции.

Сергей Богачук в последнем бою в декабре прошлого года в Калифорнии в пятом раунде нокаутировал колумбийца Карлоса Галвана (17-10-1, 16 КО).