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Ответ Тайсону: Джонс показал феноменальную скорость во время тренировки. ВИДЕО

Бокс
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Легендарный американец в 51 год находится в превосходной форме

Ответ Тайсону: Джонс показал феноменальную скорость во время тренировки. ВИДЕО
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Выставочный 8-раундовый бой между Роем Джонсом-младшим и Майком Тайсоном должен был состояться 12 сентября в Калифорнии, но позже поединок перенесли на 28 ноября.

Предполагается, что победитель боя Тайсон – Джонс заберет с собой специальный титул от крупнейших мировых организаций.

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В статье: Майк Тайсон Рой Джонс
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