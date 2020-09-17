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Теофимо Лопес: Мне не нужен этот бой с Ломаченко
Но он согласился провести поединок с Василием
Чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) высказался перед боем с обладателем титулов WBA, WBO и WBC, украинцем Василием Ломаченко (14-1, 10 КО).
"Понимаете, мне не нужен этот бой. Знаете, что я имею в виду? Мне не нужно было принимать этот бой, но я хотел этого.
Это не из-за того, с кем я дерусь, а из-за того, что стоит на кону. Улавливаете? Чтобы стать абсолютным чемпионом мира в легком весе", – сказал Лопес.
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