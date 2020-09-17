Теофимо Лопес: Мне не нужен этот бой с Ломаченко

Чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) высказался перед боем с обладателем титулов WBA, WBO и WBC, украинцем Василием Ломаченко (14-1, 10 КО).

"Понимаете, мне не нужен этот бой. Знаете, что я имею в виду? Мне не нужно было принимать этот бой, но я хотел этого.

Это не из-за того, с кем я дерусь, а из-за того, что стоит на кону. Улавливаете? Чтобы стать абсолютным чемпионом мира в легком весе", – сказал Лопес.