Хирн рассказал о поединках Фьюри и Джошуа

Промоутер Эдди Хирн рассказал о датах двух поединков между чемпионом WBC Тайсоном Фьюри и обладателем поясов WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).

"Очевидно, что все ждут бой между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа в супертяжелом весе, который, я верю, вы увидите дважды в следующем году.

Из-за пандемии цель каждого – провести бой в этом году. Для Джошуа будет поединок против Кубрата Пулева 12 декабря, который мы надеемся анонсировать на следующей неделе.

Тайсон Фьюри против Деонтея Уайлдера, надеемся, будет 19 декабря.

Если никто не поскользнется, мы сделаем их бои в следующем году. Фьюри против Джошуа, я действительно уверен, что вы увидите их поединки.

Один весной или летом, а второй в конце года", – сказал Хирн.