  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Хирн рассказал о поединках Фьюри и Джошуа
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хирн рассказал о поединках Фьюри и Джошуа

Бокс
(1 голосов)

А также назвал их возможные даты

Хирн рассказал о поединках Фьюри и Джошуа
Новина українською

Промоутер Эдди Хирн рассказал о датах двух поединков между чемпионом WBC Тайсоном Фьюри и обладателем поясов WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).

"Очевидно, что все ждут бой между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа в супертяжелом весе, который, я верю, вы увидите дважды в следующем году.

Из-за пандемии цель каждого – провести бой в этом году. Для Джошуа будет поединок против Кубрата Пулева 12 декабря, который мы надеемся анонсировать на следующей неделе.

Тайсон Фьюри против Деонтея Уайлдера, надеемся, будет 19 декабря.

Если никто не поскользнется, мы сделаем их бои в следующем году. Фьюри против Джошуа, я действительно уверен, что вы увидите их поединки.

Один весной или летом, а второй в конце года", – сказал Хирн.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эдди Хирн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ua.tribuna
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...