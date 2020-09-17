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Хирн назвал возможную дату боя Усик - Чисора

Бокс
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Промоутер планирует провести бой 31 октября

Хирн назвал возможную дату боя Усик - Чисора
Новина українською

Промоутер Эдди Хирн рассказал о том, как проходят переговоры по организации поединка между украинским супертяжеловесом Александром Усиком (17-0, 13 КО) и британцем Дереком Чисорой (32-9, 23 КО).

"Мы близки к завершению сделки на 31 октября. Оба понимают, что без зрителей на O2 будет значительно меньше доходов, но они мечтают об этом поединке.

Мы пытаемся все посчитать. Стараемся получить цифры. Все по-честному по отношении к обоим, они пытаются найти путь.

Усик разговаривает со мной, Чисора, Хэй звонит мне постоянно: "Давайте найдем путь, чтобы сделать этот бой, – это грандиозно для бокса".

Но мы скованы тем фактом, что в данный момент фанаты не допускаются", – сказал Хирн.

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В статье: Александр Усик Дерек Чисора Эдди Хирн
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