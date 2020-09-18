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С боксом еще не покончено? Гвоздик провел тренировку в зале Ломаченко
Экс-чемпион мира поработал с грушей
Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) летом 2020 года в 33-летнем возрасте объявил о завершении карьеры спустя несколько месяцев после поражения в объединительном бою от Артура Бетербиева (15-0, 15 КО) за титулы WBC и IBF в полутяжелом весе.
Теперь же Гвоздик в Instagram опубликовал фрагмент тренировки в зале, где подготовку к бою с Теофимо Лопесом ведет Василий Ломаченко.
Ранее Гвоздик не стал категорически исключать, что бой с Бетербиевым стал последним в его карьере.
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