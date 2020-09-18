С боксом еще не покончено? Гвоздик провел тренировку в зале Ломаченко

Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) летом 2020 года в 33-летнем возрасте объявил о завершении карьеры спустя несколько месяцев после поражения в объединительном бою от Артура Бетербиева (15-0, 15 КО) за титулы WBC и IBF в полутяжелом весе.

Теперь же Гвоздик в Instagram опубликовал фрагмент тренировки в зале, где подготовку к бою с Теофимо Лопесом ведет Василий Ломаченко.

Ранее Гвоздик не стал категорически исключать, что бой с Бетербиевым стал последним в его карьере.