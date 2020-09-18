  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. С боксом еще не покончено? Гвоздик провел тренировку в зале Ломаченко
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

С боксом еще не покончено? Гвоздик провел тренировку в зале Ломаченко

Бокс
(1 голосов)

Экс-чемпион мира поработал с грушей

С боксом еще не покончено? Гвоздик провел тренировку в зале Ломаченко
Новина українською

Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) летом 2020 года в 33-летнем возрасте объявил о завершении карьеры спустя несколько месяцев после поражения в объединительном бою от Артура Бетербиева (15-0, 15 КО) за титулы WBC и IBF в полутяжелом весе.

Теперь же Гвоздик в Instagram опубликовал фрагмент тренировки в зале, где подготовку к бою с Теофимо Лопесом ведет Василий Ломаченко.

Warming up...

Публикация от Oleksandr”The Nail”Gvozdyk (@alex_gvozdyk)

Ранее Гвоздик не стал категорически исключать, что бой с Бетербиевым стал последним в его карьере.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бокс Александр Гвоздик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...