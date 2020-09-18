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Беринчик проведет бой с бывшим соперником Селби и Стивенсона

Бокс
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Украинец узнал имя своего следующего оппонента

Беринчик проведет бой с бывшим соперником Селби и Стивенсона
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Накануне промоутерская компания K2 Promotions объявила, что 8 октября в селе Лесники (Киевская область) состоится вечер бокса, центральным событием которого станет бой чемпиона WBO International в легком весе Дениса Беринчика (13-0, 7 КО).

Теперь же промоутер Александр Красюк сообщил, что Беринчик в следующем бою встретится с опытным румыном Виорелом Симионом (22-3, 9 КО). 38-летний боксер из Бухареста проигрывал только топ-боксерам – Ли Селби, Скотту Куиггу и Шакуру Стивенсону. При этом только Стивенсон смог пройти Симиона без оглашения результатов судейских записок.

Денис Беринчик в последнем бою в феврале текущего года в Броварах единогласным решением судей разобрался с Эктором Сармиенто (21-2, 14 КО).

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В статье: Денис Беринчик Бокс
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