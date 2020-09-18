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Беринчик проведет бой с бывшим соперником Селби и Стивенсона
Украинец узнал имя своего следующего оппонента
Накануне промоутерская компания K2 Promotions объявила, что 8 октября в селе Лесники (Киевская область) состоится вечер бокса, центральным событием которого станет бой чемпиона WBO International в легком весе Дениса Беринчика (13-0, 7 КО).
Теперь же промоутер Александр Красюк сообщил, что Беринчик в следующем бою встретится с опытным румыном Виорелом Симионом (22-3, 9 КО). 38-летний боксер из Бухареста проигрывал только топ-боксерам – Ли Селби, Скотту Куиггу и Шакуру Стивенсону. При этом только Стивенсон смог пройти Симиона без оглашения результатов судейских записок.
Viorel “Bomber” Simion (22-3-0, 9) Denys Berinchyk (13-0-0, 7) WBO International lightweight title Tickets: @karabas_com @berinchyk @maks_bursak @vasiliycebotar1 @mishiko_beselia @k2promotionsukraine @alex.krassyuk @yehor_holub @equides_club @megogo_ua @favbetofficial @worldboxingorg #berinchyk #berinchyksimion #denysberinchyk #берінчик #беринчик #денисберінчик #денисберинчик #гром #грім #бокс #wbo #k2promotions #k2pronotionsukraine #boxing #champion #ukraine #sport #equidesclub
Денис Беринчик в последнем бою в феврале текущего года в Броварах единогласным решением судей разобрался с Эктором Сармиенто (21-2, 14 КО).