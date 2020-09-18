Редкач: Ломаченко – старый коротышка

Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) 17 октября в Лас-Вегасе определят абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Иван Редкач (23-5-1, 18 KO) не скрывает, что в бою двух чемпионов мира будет поддерживать боксера не из своей страны.

"Я надеюсь, Теофимо нокаутирует Ломаченко. Он – коротышка, старый и не голодный. А Лопес мотивирован.

Почему я бою за Лопеса? Это бизнес", - сказал Редкач в интервью YouTube-каналу ESNEWS.