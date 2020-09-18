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Фото дня. Ломаченко подбросил в воздух "малыша" Лопеса
Это правда очень смешно
Чемпионский бой за все титулы в легком весе между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) пройдет 17 октября в Лас-Вегасе.
Аккаунт lomus_official в Instagram ответил забавным коллажем на многочисленные оскорбления Лопеса в адрес Ломаченко.
А какое название этому фото дадите вы?
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