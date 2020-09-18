Фото дня. Ломаченко подбросил в воздух "малыша" Лопеса

Чемпионский бой за все титулы в легком весе между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) пройдет 17 октября в Лас-Вегасе.

Аккаунт lomus_official в Instagram ответил забавным коллажем на многочисленные оскорбления Лопеса в адрес Ломаченко.

А какое название этому фото дадите вы?