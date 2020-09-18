4 года назад Усик впервые стал чемпионом мира: Каждой клеточкой чувствовал поддержку нашего народа

В сентябре 2016 года Александр Усик в Польше единогласным решением судей побил Кшиштофа Гловацки и завладел титулом WBO в супертяжелом весе.

Украинец вспомнил об этом дне на своей странице в Instagram.

"Ровно 4 года назад, в поединке против Кшиштофа Гловацкого, я завоевал свой первый чемпионский титул в профессиональном боксе по версии WBO.

И хотя бой проходил в Гданьске, я каждой клеточкой чувствовал поддержу нашего народа. Огромная благодарность всем, я это всегда буду помнить. Мир любит сильных", - написал Усик.

Благодаря проведению Суперсерии Усик уже через два года после победы над Гловацки стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

С осени 2019 года Александр Усик выступает в супертяжелом весе. 31 октября украинец должен провести бой с Дереком Чисорой.