  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. 4 года назад Усик впервые стал чемпионом мира: Каждой клеточкой чувствовал поддержку нашего народа
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

4 года назад Усик впервые стал чемпионом мира: Каждой клеточкой чувствовал поддержку нашего народа

Бокс
(1 голосов)

Начало большого пути для украинца

4 года назад Усик впервые стал чемпионом мира: Каждой клеточкой чувствовал поддержку нашего народа
Новина українською

В сентябре 2016 года Александр Усик в Польше единогласным решением судей побил Кшиштофа Гловацки и завладел титулом WBO в супертяжелом весе.

Украинец вспомнил об этом дне на своей странице в Instagram.

"Ровно 4 года назад, в поединке против Кшиштофа Гловацкого, я завоевал свой первый чемпионский титул в профессиональном боксе по версии WBO.

И хотя бой проходил в Гданьске, я каждой клеточкой чувствовал поддержу нашего народа. Огромная благодарность всем, я это всегда буду помнить. Мир любит сильных", - написал Усик.

Ровно 4 года назад, в поединке против Кшиштофа Гловацкого, я завоевал свой первый чемпионский титул в профессиональном боксе по версии WBO???? И хотя бой проходил в Гданьске, я каждой клеточкой чувствовал поддержу нашего народа❗️ Огромная благодарность всем, я это всегда буду помнить???? Мир любит сильных☝️ I beat Krzysztof Glowacki and win the WBO title 4 years ago in Gdańsk, Poland???? That was incredible❗️ Thank you all for supporting???? #usyk #usykglowacki #wbo

Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

Благодаря проведению Суперсерии Усик уже через два года после победы над Гловацки стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

С осени 2019 года Александр Усик выступает в супертяжелом весе. 31 октября украинец должен провести бой с Дереком Чисорой.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Кшиштоф Гловацки
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...