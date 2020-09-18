  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Деревянченко: Если стану чемпионом мира – буду Суперменом
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Деревянченко: Если стану чемпионом мира – буду Суперменом

Бокс
(1 голосов)

Уровень мотивации украинца зашкаливает

Деревянченко: Если стану чемпионом мира – буду Суперменом
Новина українською

Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) 26 сентября на арене казино Mohegan Sun (штат Коннектикут) проведет бой с чемпионом WBC в среднем весе Жермаллом Чарло (30-0, 22 КО).

Деревянченко проиграл два предыдущих титульных боя – в поединках за пояс IBF Сергей решением судей уступал Дэниелу Джейкобсу и Геннадию Головкину.

"Я не думаю о том, что для меня это третья попытка. Я просто сконцентрирован на том, что на кону боя звание чемпиона мира. Я всегда готов на 100%.

Не скрываю, что чемпионский титул – это цель всей моей жизни. Насколько это важно? Словами не передать. Если получится, то я буду очень счастлив. Буду чувствовать себя Суперменом", - сказал Деревянченко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Деревянченко Жермалл Чарло
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Vringe.com
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...