Деревянченко: Если стану чемпионом мира – буду Суперменом

Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) 26 сентября на арене казино Mohegan Sun (штат Коннектикут) проведет бой с чемпионом WBC в среднем весе Жермаллом Чарло (30-0, 22 КО).

Деревянченко проиграл два предыдущих титульных боя – в поединках за пояс IBF Сергей решением судей уступал Дэниелу Джейкобсу и Геннадию Головкину.

"Я не думаю о том, что для меня это третья попытка. Я просто сконцентрирован на том, что на кону боя звание чемпиона мира. Я всегда готов на 100%.

Не скрываю, что чемпионский титул – это цель всей моей жизни. Насколько это важно? Словами не передать. Если получится, то я буду очень счастлив. Буду чувствовать себя Суперменом", - сказал Деревянченко.