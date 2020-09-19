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Эдди Херн о бое Усик - Чисора: Мы близки к завершению переговоров

Бокс
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Эдди Херн о бое Усик - Чисора: Мы близки к завершению переговоров
UA-Футбол
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Британский промоутер, глава компании MatchroomBoxing Эдди Херн рассказал о подробностях организации поединка Усик - Чисора. Его слова цитирует boxingNews24:

"Мы близки к завершению переговоров. Оба бойца понимают, что без зрителей на арене O2 ивент принесет гораздо меньше доходов, но им обоим нравится этот бой. Мы стараемся правильно все подсчитать и получить правильные цифры, чтобы устроить все эти бои.

Я отдаю должное обоим боксерам. Мы пытаемся найти выход. Я общаюсь с Усиком и Чисорой, мне все время звонит Дэвид Хэй. Давайте выясним, как устроить этот поединок. Это отлично для бокса, но у нас связаны руки из-за того, что на данный момент запрещено приглашать зрителей. Но если бы я делал ставки, то рискнул бы спрогнозировать, что бой Усик - Чисора состоится" - сказал он.

Напомним, что проведение боя запланировано на 31 октября.

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В статье: Александр Усик Эдди Херн Дерек Чисора
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