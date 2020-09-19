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Виктор Постол: Лопес не боксировал с такими, как Ломаченко, с нетерпением жду бой

Бокс
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Виктор Постол: Лопес не боксировал с такими, как Ломаченко, с нетерпением жду бой
UA-Футбол
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Украинский боксер первого полусреднего дивизиона Виктор Постол (31-3, 12 КО) дал свой прогноз на бой между украинским чемпионом мира в легком весе по версиям WBC, WBA и WBO Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и американским чемпионом по версии IBF Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО). Его слова цитирует boxingtime.ua:

"Ждем с нетерпением этот бой. Будет очень интересно. Я как раз улетал (из США - прим.), а Вася прилетел. Нам не удалось встретиться, пообщаться.

Я думаю, что победит Вася, потому что Лопеса очень раскручивают. Понятно, что он молодой, прогрессирующий, он чемпион по версии IBF. Но Лопес не боксировал с такими, как Вася. Он боксировал с совсем другими, стоячими боксерами. Вася хорошо двигается, у него есть техника. Возможно, не такой удар, но он очень опытный. Поэтому Лопесу будет трудно.

Мой прогноз - Вася выигрывает по очкам" - сказал он.

Напомним, что бой Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе.

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В статье: Василий Ломаченко Виктор Постол Теофимо Лопес
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