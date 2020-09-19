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Теофимо Лопес: Я стану франчайзинговым чемпионом, когда побью Ломаченко

Бокс
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Очередное бла бла бла от американца

Теофимо Лопес: Я стану франчайзинговым чемпионом, когда побью Ломаченко
UA-Футбол
Новина українською

Американский чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) рассказал о плане на бой против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко (14-1, 10 КО). Его слова цитирует FightNews:

"Я буду франчайзинговым чемпионом, когда побью Ломаченко. Так что это победа сделает меня абсолютным чемпионом мира.

Смотрите наш бой в прямом эфире ESPN, не забудьте. Василий Ломаченко против Теофимо Лопеса. Вы знаете, что стоит на кону. Победитель получит все. А когда мы так говорим, то это означает, что Теофимо получит все.

Я жду поединка. Я близок к тому, чтобы создать историю. Мне повезло получить эту возможность. Я благодарен. Я долго к этому шел, но это только начало. Мы готовы шокировать мир", - сказал он.

Напомним, что ранее Виктор Постол дал прогноз на бой Ломаченко - Лопес.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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